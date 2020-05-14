海洋公園恐倒閉　團體促交代安置動物方案

海洋公園面臨倒閉危機，政府將向立法會財務委員會尋求54億港元撥款「救亡」。有動物權益組織今日(14日)舉行記者會，表示關注公園內動物的安置問題，認為無論撥款申請獲通過與否，園方都應交代動物退休及安置計劃。

「豚聚一家」幹事黃豪賢認為，海洋公園有責任安置動物，指外國有例子，甚至有列表安排屠宰次序，不希望香港出現此情況。他於數天前去信園方，要求交代動物於公園停業期間的生活質素，但不獲回覆。他質疑，有指用於工作人員和動物的善後費用需6億港元，但當中如何分配則未有列明，認為動物被困是悲劇，是人類為牟私利的結果。

非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪指，園方年初計劃申請106億港元資金時，承諾會關閉海洋劇場，他非常關注會否延續承諾。他又指園方多年來引入近7500隻動物，對動物有道德責任，要求園方不論撥款申請結果如何，都應立即交出完整動物退休方案。他舉例，泰國大象因遊客減少而糧食大減，園方安排牠們回歸自然，但過程有動物基金協助。

香港海豚保育學會發言人麥希汶指，全球已有20多個國家或地區立法禁止圈養海豚，部分地區更會在天然海灣設立「海濱庇護所」，安排海豚到該處終老。她表示，次方案可讓動物在園內終老而不再繁殖，又指政府應從立法層面禁止圈養海豚。