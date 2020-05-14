團體批政府無心發展棕地　欠缺全盤規劃

港府被斥發展棕地不力，任由珍貴土地資源丟空「曬太陽」。規劃署今年3月公布已物色8組適合用作公營房屋發展的棕地群，共涉約36公頃的棕地。有關注團體上月考察其中2組位於元朗的棕地群，發現政府的研究選址恰好避開鄰近發展商擁有的主要土地儲備，質疑當局有選擇性收地之嫌，「東一忽、西一忽搵地去做研究，變相貶低棕地發展潛力」；又批評當局無心發展棕地，敦促盡快為其作整全規劃。

規劃署去年年底發布《新界棕地使用及作業現況研究》，該署於今年3月進一步公布，物色了8組棕地群，當中以元朗佔其中5組為最多。雖然政府一直未公布具體範圍，本土研究社根據選址的道路、面積及土地用途等資料大致劃出研究邊界，並選出其中2組位於元朗屏山北及沙浦的棕地群進行考察，並進行查冊，了解相關土地的業權。

本研社成員陳劍青指出，查冊結果顯示，上述研究邊界大多不涉發展商的主要土地儲備，反映政府有傾向選擇性收地；他批評當局以「擠牙膏」方式研究發展棕地，如同貶低其發展潛力，予人感覺「棕地冇咩野好發展」。

一同到場考察的綠色和平資深項目主任朱江批評，政府發展棕地力度不足，全港明明有逾1000公頃棕地，惟當局僅先行選出36公頃作研究，欠缺全盤規劃，「感覺好似求其東拼西湊搵嚟研究」。他又以明日大嶼計劃與棕地發展作比較，質疑政府「大細超」，「棕地已有基建及道路等設備，反而個海咩都冇就吹捧填海搞得掂，唔明點解政府要捨易取難！」

發展局回應指，個別土地的業權狀況、擁有人的背景及身份，並非當局物色棕地群作公營房屋發展的考慮因素，因此並不存在避開私人發展商土地儲備的做法。該局又指，上述規劃署的棕地研究有逾8成的棕地位於私人土地上，強調無論政府於任何地方物色棕地群作公營房屋發展，難免涉及私人土地或與私人土地相鄰，惟當局不會因此卻步，影響發展公營房屋的決心。