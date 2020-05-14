網民熱話：元朗貨車盲舂舂轉線　一個失誤三車攬炒

職業司機爭分奪秒，但亦務必留意路面情況。今日(14日)元朗公路就發生一宗驚險意外，一架貨車在快線行駛時，竟未留意鄰線另一架貨車緊貼行駛，竟然「抽頭」轉線，結果如三文治般與兩車車身碰撞，前面一架私家車更慘被撞甩泵把。

現場是元朗公路往上水方向，事發於今日早上約8時半。網民Jacky Yiu將片段上載Facebook群組「香港突發事故報料區」。據車Cam拍攝所見，當時一架貨車沿快線行駛，期間疑企圖轉線越過前面一架私家車，卻未留意鄰線另一架貨車緊貼行駛，在無任何先兆，便「抽頭」轉線，對方避無可避下，兩車發生碰撞，而快線上私家車亦無辜「被夾」，車尾整個泵把撞至甩掉，地下鋪滿撞毀的碎片。事主目睹這場面，亦嚇得「嘩嘩」大叫。

網民看過片段後，狠批司機「抽頭」動作太大意，「貨車佬成日以為自己揸跑車」、「睇唔通，又要快」，不過亦有網民將焦點放在事主連聲「嘩嘩」的誇張反應上，最終事主要回應，「我老婆坐後面湊住個仔，比較緊張啲，唔好諗太多。」

網民有話說

Rain Lok：嘩好耐，好驚訝

Him Man：貨車話停就停到？

徐秀玉：應該抽過中線，重點過線係唔望倒後鏡

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