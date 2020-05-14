涉堵路襲擊途人遭控　司法機構女文員被停職

一名司法機構女職員，因涉嫌在「和你Lunch」活動中堵路及襲擊途人被捕。

去年11月18日有網民發起「中環和你Lunch」，一名現已停職的司法機構女助理文書主任被指當日在畢打街堵路及襲擊女途人，今（14日）在東區法院被控在公眾地方或交通造成阻礙、在公眾地方作出擾亂秩序行為及普通襲擊3罪。她暫時毋須答辯，獲准以5000港元保釋至7月2日再訊。

涉案被告施妙珍（28歲）報稱司法機構助理文書主任，她被控於去年11月18日在中環畢打街20號會德豐大廈外，無合法權限或解釋而在道路上扔「雪榚筒」，又煽動其他示威者襲擊女途人江慧如，同時又叫江打她，意圖激使他人破壞社會安寧。她並被控於同日同地襲擊江。

另外，25歲男侍應陳家成，亦被控一項管有物品意圖損壞財產罪，即於去年9月8日在中環上亞厘畢道及下亞厘畢道交界保管一把長19厘米螺絲批、一把長16.5厘米鎅刀，以及一把長20厘米剪鉗，意圖在無合法辯解情況下使用上述物品，以損壞其他人士的任何財物。

他亦暫時毋須答辯，案件同樣押後至7月2日再訊，期間被告獲准以1000港元保釋。