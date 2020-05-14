康宏企業總監續作供　否認針對曹貴子

上市公司康宏環球控股有限公司（前稱康宏金融控股）前高層人員與商人曹貴子涉嫌串謀詐騙案，今（14日）在區院續審，康宏集團的企業發展總監許培宏接受辯方盤問。辯方指稱，康宏子公司曾借出無抵押免息貸款給一間公司，涉款達9000萬港元，康宏對此事有不滿，許因此受到責怪，而許與部分高層人員屬一黨，他們因而於2017年到證券及期貨事務監察委員會投訴。許雖承認筆貸款是不正常，但否認出庭作證是針對曹。

3名被告依次是曹貴子（55歲）、時任康宏財務總監陳麗兒（46歲）及時任董事陳毅凱（51歲），他們被控串謀詐騙及公司董事作出虛假陳述兩罪。

辯方今早向許展示4份2016年2至10月期間的借貸文件，顯示康宏子公司Forthwise International Ltd曾借出9000萬港元給Forthwise Ltd，上述貸款為無抵押免息貸款。辯方質疑該些貸款條款如何能夠保障公司的利益，許表示他只是跟從集團總裁及執行董事吳榮輝指示準備該些文件，許既不清楚交易內容，也沒有過問。

辯方亦質疑該些文件並非真確，只是因集團財部要就上述貸款作追問，許才弄出有關文件以解釋，而且康宏就上述貸款一事對許等人的做法亦極不滿意。許否認辯方的說法，並稱不知道公司有不滿。惟許在盤方追問下，同意如此大額貸款卻「無保證、無利息」是不正常。