網媒記者採訪時品評女警身材　港婦聯促平機會嚴正處理

有網媒記者早前採訪示威活動期間，在拍攝直播報道時向2名執勤的傳媒聯絡隊女警員，疑作出言語上的性騷擾，港區婦聯代表聯誼會(港婦聯)今(14日)就事件向平等機會委員會(平機會)投訴，強烈要求平機會根據《性別歧視條例》第64條履行法定職能及權力，就事件立即展開調查及嚴正處理，監察網媒或自稱網媒機構制訂行為指引及守則，阻止再有類似事件發生。另有團體今早到記者團體請願，要求譴責相關記者的行為。

港婦聯一行6人今午約3時到平機會投訴，高舉寫有「譴責網媒歧視及性騷擾女警，要求平機會調查及嚴正處理」標語，又叫口號「侮辱女性，不可容忍」及「性騷擾零容忍」。平機會由何漢琛代表接收投訴信，港婦聯要求平機會在投訴信發出之日起計7天內回覆。

港婦聯副會長陳曼琪表示事後收到不少女性投訴，稱記者的言論令她們感到冒犯。陳得悉該網媒已發出道歉聲明，惟指港婦聯不會接受，斥言論惡劣，非道歉能了事。

陳又要求平機會盡快向社會發放明確訊息，對任何形式的性歧視及性騷擾零容忍，檢討現行的《性別歧視條例》，以杜絕任何人在網上公開及惡意對女性作性騷擾，並為網媒制訂行為指引及守則。

另外，團體公民力量4名成員包括陳志豪、李梓敬、黃宇翰及林宇星，今早到灣仔記者協會請願，促請記協譴責相關記者的行為，並交代違規記者是否該會會員，如是則應吊銷其記者證。他們拉起寫有「港記者專業操守成疑，促設專業篩選及監督程序」，又叫口號「加強監管，杜絕假記者」，4人其後遞交請願信。黃宇翰認為政府應加強監管記者證發牌制度，訂立記者註冊制度，保障記者專業形象，避免有人濫用記者身份作「擋箭牌」做出失德行為。

事發於周日(10日)，2名女警在旺角山東街執勤，期間有網媒記者進行直播，涉多次公開地作出言語上性騷擾，對她們的身材評頭品足，又以粗言穢語及淫褻言辭加以嘲笑，並疑用鏡頭追蹤拍攝2人胸部，涉嫌違反《性別歧視條例》。