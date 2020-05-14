指前男友隱瞞患愛滋　男同志稱遭傳染索償

一名男同性戀者昨日（13日）入稟高院，指控其前男友與他交往時，隱瞞自己為愛滋病毒帶菌者，更誘使他發生不安全性關係，結果令他也感染愛滋病毒。他現要求前男友向他作出金錢賠償，除一般賠償更要求懲罰性賠償，但未有列出確實金額。

本案原告全世雄，入稟狀上未有列出被告的全名，只以英文字母「S」代表。

原告在入稟狀指，他在2013年初於一個同性戀社群的社交平台上認識了被告，兩人在認識逾1年後首次發生性關係。原告指稱，在此之前被告已知自己是愛滋病毒帶菌者，並曾感染其上一任男友，但他在與原告性交前，卻沒有坦白自己是帶菌者。

原告指他是因為不知此事，才同意與被告在不作保護措施下性交，故認為被告是屬未經他同意而入侵他的身體。原告續指被告事後繼續隱瞞他是帶菌者一事，更為了維持與原告的性關係，而向原告作出不同的不實陳述。

到2014年9月，被告在原告逼問下，承才認自己感染有愛滋病毒，但他又同時稱其病毒數目少至檢測不到，保證原告不會受到感染。原告因為聽信被告之言，故此與他繼續關係，直至原告在2017年中進行檢驗，證實亦感染了愛滋病毒，兩人方告分手。

原告表示，在與被告交往期間，被告是他唯一的性伴侶。他指被告的疏忽與隱瞞，促使他與被告發生無保護措施的性行為，是他感染愛滋病毒的唯一原因。原告指因此蒙受人身傷害，並要支付額外的醫療開支，故要求法庭頒令，要被告向他支付傷害賠償、過去與將來的醫療費用，以及加重與懲罰性的賠償。