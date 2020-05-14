海洋公園財困　議員倡縮減規模回收土地建屋

海洋公園財困，面臨倒閉，政府向立法會申請撥款54億港元救亡。有議員表明反對撥款，建議先撥款11億港元讓海洋公園營運半年，再規劃未來發展方向。有議員則初步支持，惟認為海洋公園長遠應該考慮縮小規模，並關閉大型遊樂設施，騰出的土地可用作建屋。

議員田北辰表示，已與商務及經濟發展局和海洋公園代表會面，表明不會支持撥款，不希望只為協助海洋公園償還貸款而撥款。他批評海洋公園定位不清晰，預期1年後海洋公園仍要依賴政府資助，相信到時資助額可能高達150億港元，質疑政府任由海洋公園宰割。他建議先向海洋公園撥款11億港元，讓海洋公園營運半年，規劃未來發展藍圖，例如專注刺激的機動遊戲或發展成教育項目，屆時再決定是否進一步撥款。

而身兼行政會議成員的新民黨議員葉劉淑儀則表明，該黨不支持政府向海洋公園撥款逾100億港元資金擴建，但就初步支持向政府撥款54億港元，讓海洋公園還清貸款及營運1年。

她表示，公園應該利用這1年時間去梳理財務問題，而長遠則應回歸發展保育，約7000隻動物包括熊貓等一定要保留，亦應該考慮縮小規模，以服務本地市民為主，不與鄰近地區的主題樂園競爭，關閉大型遊樂設施，騰出的土地可用作建屋用途。

另一方面，勞聯去信立法會財務委員會，促請議員通過撥款救海洋公園。勞聯表示接獲眾多工友反映，園內一片愁雲慘霧，擔心撥款不獲通過，約4000多名全職及兼職員工頓即成失業大軍。在捍衞工人飯碗的大前提下，勞聯強烈呼籲議員盡快通過撥款。

勞聯認為，在考量海洋公園去留時，不能忽視其在創造就業機會、人才培訓及推廣保育的貢獻；而且失去這個觀光及保育設施，旅遊產業只會更加單一化，對旅遊業發展，對社區都不是好事。但拯救海洋公園也不能無限泵水，政府必須重整海洋公園的管理及發展策略，減少架床疊屋的管理制度，節省開支，並制訂轉虧為盈的方案。