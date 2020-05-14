國泰擬向全體員工開刀　按職級減薪20%至30%

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，早前已宣布高層減薪及放無薪假，消息指，國泰將推出新一輪減省成本方案，包括要求全體員工減薪，減幅介乎20%至30%，按職級而定，高職員工減幅會較多，最快明天(15日)公布減薪方案。國泰發言人未有否認減薪消息，重申不能排除任何措施，以確保集團的航空業務能夠渡過危機。

受新冠肺炎疫情重創，今年初國泰削減行政總裁鄧健榮與主席賀以禮4月至12月期間薪金30%，其他執行董事減薪25%，逾2.5萬名員工3月至6月期間放3周無薪假。多個工會近日約見國泰管理層了解旗下3間航空公司合併重組傳聞，管理層重申未有決定，但客運近乎零收入，仍要支出飛機停泊費及維修費，以及員工薪金等開支，經營十分困難，會採取任何措施渡難關。

今次最低職級員工或以額外放取無薪假4星期代替減薪，而內部職級C或以上的中高層或以上職級員工，料減幅30%，將與機師減幅看齊。

國泰航空本地職員工會秘書黃硯灝表示，暫未收到有關消息，將聯絡公司作緊急查詢。他又指，公司一般公布類似消息前，會預留時間「畀我哋消化吓先」，認為國泰若在沒預告下宣布減薪，或會造成混亂，對此感到奇怪及疑惑。

國泰發言人重申，新冠肺炎疫情大流行為社會和商界帶來史無前例的嚴峻挑戰，航空公司受到的打擊尤其嚴重。由於世界各地實施的旅行限制，令商務及休閒旅行需求在一段時間內將繼續嚴重受壓。鑑於目前形勢瞬息萬變，不能排除任何措施，以確保集團的航空業務能夠渡過危機，並變得更強及更具競爭力。

據國泰去年年報，國泰全球聘用逾3.4萬名員工，香港僱用員工約2.8萬人；整體員工開支佔集團營運開支19%。