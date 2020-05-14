警連續2日打擊新界北違例貨車　拖走5車拘1名無牌女司機

有車輛被發現車胎過闊或沒有裝上螺絲穩妥車輪。

警方新界北交通部執行及管制組由昨日(13日)至今日(14日)一連2日在區內進行代號「捷風」（AIRCHAIN）的打擊貨車違例行動。行動中警方分別在落馬洲、沙頭角及文錦渡邊境管制區截查途經車輛，發現當中有5輛貨車的車胎過闊或有車輛車胎沒有裝上穩妥的螺絲，該批貨車即時被拖走作進一步檢驗。

此外，警方今日在落馬洲新深路的行動期間，發現1名40歲姓黎女子沒有持有有效駕駛執照駕駛一輛輕型貨車。該名女司機涉嫌「無牌駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕，她已獲准保釋候查，須於6月中旬向警方報到，該輛輕型貨車已被拖走作進一步檢驗。

警方會加強關注車輛使用不合規格的車胎及配件的狀況，並重申市民如使用不合規格的車胎行車，有機會導致輪胎飛脫及引致嚴重交通意外，危及自身及其他道路使用者安全。根據香港法例第374A章《道路交通條例》車輪構造及保養規例，車主及司機有責任確保車輛於任何時候均裝有合適的車胎，才可於道路行駛，如違反相關法例最高可判監禁6個月及罰款1萬元。