梨木樹邨女患者丈夫證實染疫　於荃灣街市街擺鐘錶檔

荃灣梨木樹邨兩嫲孫感染新冠肺炎，並列為本地個案，令本地連續23天零感染個案斷纜。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日(14日)表示，66歲嫲嫲的63歲丈夫亦告確診，他一直沒有病徵，於妻子確診後被送往檢疫中心，翌日留下唾液樣本化驗，於昨晚(13日)確診。他與妻子同住梨木樹邨，日常會到荃灣街市街10號附近擺鐘錶檔，替人維修鐘錶，連同該宗個案，本港確診個案累計1052宗。

張表示，已邀請房屋署提供協助，為大廈住戶派發樣本瓶，如不在家會派發信件通知，取樣後交回房屋署辦事處。該中心昨日已向卓明樓派發47樽樣本瓶，部分人不在家，已委託大廈管理員幫忙保留樣本瓶，今日亦委託房屋署到梨木樹邨人員派發瓶，涉及850個單位，每單位有3至4人居住。

至於確診者曾到的3個街市，則已派發15個樣本瓶，至今未有測試結果。至於確診伯伯從事鐘錶維修工作，在卓明樓樓下擺放流動檔口，但他說最近生意不太好，不太多人光顧，但他沒有留下客人的單據，故當局仍在追蹤顧客。

對於世衞指新冠肺炎或成為風土病，張指，專家說此病難處理，要接受與此病共存，往後情況如何，仍有待觀察，會否似流感仍不清楚。被問到最近有人留唾液樣本情況不理想，她稱醫管局已拍片教人如何留口水。