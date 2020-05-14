涉訛稱辦公載客入禁區　消防員否認行為失當

消防員疑因公之便獲發出入禁區許可證後，涉提供GOGOVAN電召貨車服務，載客到位於邊境禁區的落馬洲管制站，被控在公職中行為失當罪。被告今（14日）在粉嶺法院否認控罪，案件定於6月9日開審。此外，他另承認「違反封閉道路通行許可證的條件」等4項傳票控罪，共罰款5000港元，停牌12個月。

控罪指41歲的被告麥永祥，於2018年9月11日，身為消防處的消防員，在落馬洲邊境管制站邊境禁區內，無合理辯解而作出失當行為，即透過使用分別由警務處處長及運輸署署長向他發出的出入禁區許可證及封閉道路通行許可證，從事與公職無關的職務，即駕駛一輛汽車取酬接載乘客到上述位於邊境禁區的落馬洲管制站，以及虛假地向入境處助理向修賢訛稱，他載客到上址是與其消防處公職有關。

他另被控4項傳票控罪，指他於同日同地，駕駛未獲發牌的車輛、沒有展示有效車輛牌照和駕駛沒有第三保的車輛；他另被指無合理辯解而違反封閉道路通行許可證的條件，即他只因工作需要而出入禁區。

被告自行求情稱，他原任職消防員，現已遭停職僅支半薪，沒有錢交罰款，仍要駕車「搵食」，希望法庭輕判。