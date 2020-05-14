城大新技術偵阿茲海默症　及早識別可減神經元受損

長者容易患上阿茲海默症，即俗稱的「老人癡呆症」，惟其早期症狀為腦病變，以往僅能以使用具放射性的電子放射斷層作診斷，未能作廣泛臨床應用。香港城市大學科學家團隊今(14日)研發出「動態葡萄糖增強磁力共振分子成象」(DGEMRI)技術，可無創地評估小鼠大腦淋巴系統的葡萄糖攝取及清除率，較以往侵入式、具放射性的檢查安全及便宜，更有助患者早期識別並接受藥物治療，減低神經元的受損程度。有關研究已發表在最新一期科學期刊《科學進展》。

城大生物醫學工程學系及約翰‧霍普金斯大學醫學院組成研究團隊，分別向6個月和16個月大的健康小鼠，以及患有阿茲海默症的小鼠注射葡萄糖，並透過磁力共振測量其腦脊液和腦實質中的葡萄糖。結果顯示，患病的小鼠由於腦液流動異常，其腦脊液葡萄糖清除率低於同齡的健康小鼠3倍；6個月大的患病小鼠，腦實質的葡萄糖攝取量明顯高於同齡健康小鼠。至於16個月大的患病小鼠，腦脊液及腦實質的葡萄糖攝取量均低於健康小鼠。

城大生物醫學工程學系副教授陳葦恩解釋，阿茲海默症早期患者無病徵，至出現輕度認知功能障礙才會出現喪失記憶力等徵狀，或會於短時間內惡化，屆時將難以修補已受損的神經元。她又指，新技術以天然葡萄糖作示蹤劑，不僅較為便宜，亦能兼容醫院現有的磁力共振設施，加上較容易進行技術轉移，她期望可於3年內開展臨床試驗。