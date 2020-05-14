連續36日無新增確診個案　將逐步回復社會活動

澳門新冠肺炎疫情已見緩和，當地連續36天無新增確診個案，維持45宗，今(14日)仍有2人住院接受治療，情況穩定；昨日(13日)接受核酸檢測有2345人。當局表示，隨着澳門的疫情緩和，在風險可控下，將逐步回復社會活動。

衞生局傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好稱，昨日新增17名入境人士需醫學觀察，分別是9名本地居民及8名非本地居民，另有9人在漁船醫學觀察。另外，目前在皇庭海景酒店做醫學觀察的人士共220人，當中包括28名外僱、136名澳門居民和56名旅客。

對於有專家認為新冠肺炎病毒不會消失，山頂醫院醫務主任羅奕龍指，現時對新冠病毒的認識有限，疫情不能預測，要作最壞打算，保持常態化抗疫的持久戰。而政府防疫措施亦會愈來愈多，現階段未有新冠肺炎疫苗時，注重個人衞生對防疫亦有幫助。他認為澳門的疫情緩和，但全球疫情仍然嚴峻，澳門的防疫工作不能掉以輕心，在風險可控下，澳門將逐步回復社會活動。

另外，有關參與北京兩會人士的安排，羅奕龍表示，暫不清楚具體安排，但就一般原則前往北京和返回澳門時，均需持有7天有效的核酸檢測報告。至於如何訂定核酸檢測有效期為7天，他解釋相關的期限是根據科學性和實際操作而訂定。