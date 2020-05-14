福臨門第三代徐德強做擔保人　被入稟追3290萬

近月多次被入稟追債的灣仔福臨門酒家第三代成員徐德強，昨(13日)再被一間放債人公司入稟高院追討近3290萬港元。入稟狀指，徐和另一人於去年為一間公司作擔保一間公司借錢，但該公司沒有依期還款，原告要求法庭頒令該公司及兩名擔保人還款，並把用作抵押的半山區物業交吉給原告。

原告皇冠信貸財務有限公司，三名被告分別為公司 Gold Asset Holdings Limited、劉以東（譯音）及徐德強。入稟狀指稱，Gold Asset 在2019年6月28日與原告訂立貸款協議，由原告向 Gold Asset 借出3100萬港元，年息10.25%，Gold Asset 要分12期每月償還利息，本金就在12個月後一次過還清。Gold Asset其後把名下一個位於干德道「Conduit 18」的物業抵押予原告。

入稟狀續指，劉以東和徐德強亦在訂立貸款協議同日，與原告訂立擔保協議，為 Gold Asset 出任貸款擔保人，Gold Asset 由2019年12月起便沒有按協議還款，原告因此入稟向3名被告追討欠款。