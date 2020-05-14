銅芯口罩生產商晶苑申請重建總部　明城規會開會料批准

生產「銅芯抗疫口罩」的晶苑國際集團，擬重建其位於觀塘巧明街71號的總部，向城市規劃委員會申請放寬地積比率限制，由12倍增至14.4倍。規劃署向城規會提交文件稱，不反對其申請，意味城規會明日(15日)開會好大機會通過。晶苑工業大廈樓高6層，在活化工廈計劃之下，擬重建為35層高商廈。

政府撥8億港元向全民派發銅芯抗疫口罩，惟一直以擔心被截餬為由，拒絕公開生產商。直至被傳媒揭發後，創新及科技局終證實，部分口罩由晶苑國際集團在越南的生產線生產。該集團執行董事王志輝正是統籌項目的香港紡織及成衣研發中心的董事。創科局指晶苑以「友情價」接生產，強調採購過程跟足程序規則，不認爲有利益輸送。

晶苑則解釋，紡織及成衣研究中心於2月下旬尋求協助，鑑於本地缺乏足夠條件於短期內大量生產，故全力配合及提供協助。由於生產的口罩數量龐大及迫切，當時越南疫情較輕，物流暢順，故於當地工廠生產，亦只按生產成本報價，每個口罩加工費報價為少於1美元。