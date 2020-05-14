難抵舊愛滋擾　男子入稟申禁制令兼索償

一名男子瞞着女友暗交女同事，但關係轉差後女同事卻對他不斷滋擾，除不斷打電話騷擾他的親友外，又盜取其資料申請網上借貸，更到他住所等候他及母親，甚至在他車上安裝定位裝置追蹤其位置。男子無計可施入稟高等法院，要求法庭頒令禁止女方接近他的住所及工作地點50米範圍內，並向她索償50萬港元。

原告蔡智豪於入稟狀指，他與被告黎家晞於2016年11月起一同在一間連鎖麵包集團工作，並於去年3月發展出親密關係，而黎亦知道蔡已有一名拍拖已久的女友。

一個月後二人的關係便開始變差，不久蔡的女友便不斷收到電話及訊息滋擾。蔡到今年2月決絕「斬纜」並拒絶黎的復合請求，自此黎便開始以不同手法作出滋擾。

蔡指黎先入侵其電郵盜取其個人資料，並用以向他的親友及舊同事等發放滋擾及威嚇訊息，有親友一日內收到50個滋擾電話。

此外，黎又不時到蔡的住所及工作地點等候他及其母親他們。直至3月10日黎說出他6日前的詳細行蹤，他才在車上發現一個定位追蹤裝置，他雖將之拆除但4月又在車上找到另一個同類裝置。

蔡在入稟狀指事件對他造成極大困擾，他除有失眠及有抑鬱徵狀，駕車時會感到焦慮，擔心又被追蹤，其社交生活亦受到影響，他更因此去報警求助。

蔡現要求黎就他所受的傷害賠償50萬港元，另外亦要求法庭頒令禁制黎再對他及其親友作滋擾，包括不得進入他的住所及公司的50米範圍內、不得再發訊息及電郵等滋擾他及其親友，以及要停止再搜尋他及其家人的個人資料。