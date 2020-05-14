深圳意見文件出台　擬取消深港長途電話及漫遊費

《意見》支持取消深圳與香港、澳門的手機長途和漫遊費用。圖為深圳市貌。

深圳市委推進粵港澳大灣區建設領導小組，近日出台《關於大力支持社會力量參與粵港澳大灣區和中國特色社會主義先行示範區建設的意見》，當中提到支持研究盡快取消深圳與香港、澳門之間的手機長途電話和漫遊費用。

《意見》共有45條，其中第15條提到，鼓勵通訊商和互聯網企業加大信息基礎設施建設，在通訊方面，取消長途電話和漫遊費用；在互聯網方面，要推動跨境通訊試點，探索在港深科技創新合作區開放科研數據專用通道，持續優化基礎電訊企業骨幹網、城域網、接入網的互聯網協議第六版（IPV6）網絡質量，支持擴大數據中心IPV6覆蓋範圍；加快國際數據專用通道擴容，全面提升流量轉接能力。

《意見》又建議社會力量投身粵港澳大灣區科技創新。鼓勵港澳大專院校、科研機構在深圳設立科技成果轉化機構和創新中心，鼓勵科技企業、民營企業、高校及科研機構與港澳開展產學研合作，支持深圳高科技企業和科研機構在境外建立研發機構。

專業服務合作方面，《意見》鼓勵深港澳三地加強商業資質互認和行業管理；鼓勵深圳企業利用香港檢驗檢測服務，委託香港有資質能力的檢驗檢測認證機構提供技術服務，為出入境的檢驗檢測樣品、計量校準儀器設備提供便利化的通關服務；又鼓勵國際及港澳醫療和養老機構來深設立分支機構。

文化交流及教育方面，《意見》支持國內、港澳與深圳的大專院校開展高水平合作，包括港澳青年到深圳就學，兩地開展學分互認、交換生、科研成果交流；深港澳三地中小學校結為「姊妹學校」，加強教師和學生的交流，支持港澳教師在深圳考取教師資格並任教。鼓勵港澳居民到深圳遊學、創新、創業、就業。