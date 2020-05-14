政府派錢歎慢板　議員炮轟官僚無智慧

立法會今日(14日)三讀通過涉及本年度《財政預算案》撥款的《2020年撥款條例草案》，當中包括最為人關注的全民派1萬港元等議題。表決前夕，建制派議員批評政府派錢慢，議員麥美娟指，政府不要以為有錢派就能獲掌聲，又指現時政府做甚麼也不會有人拍掌，「鬧少啲算幫忙喇」。她形容，政府過去在派發4000港元的關愛共享計劃是「一鑊泡」，令人印象深刻，批評為何在今次派錢時不能簡單一點，例如向綜援人士直接派錢。

金融界議員陳振英表示，過往政府派錢是透過銀行系統處理，整體情況仍順利，但在前年派發4000港元關愛共享計劃時卻出現混亂情況，又指香港作為智慧城市，經常採用電子支付系統應付日常生活，批評政府今次派錢卻依舊使用傳統方式處理，做法未夠周到，應放棄官僚主義，以幫助人的思維去處理。

陳建議，政府應透過綜援資料庫派發1萬港元，但政府卻多番推卸，指現時有不少福利系統進行測試，而且能力有限，陳指有關理由難以接受，指商業機構會成立特別小組專門辦妥處理更重要的事情。

財政司司長陳茂波表示，對預算案獲通過感高興，承諾政府會全力全速落實當中涉1200億港元的紓民困措施。就全民派1萬港元而言，他指目標是可做到6月底接受申請，至7月市民陸續收到派發的現金，到8月時，絕大部分的市民都已收到該筆款項。

陳續指，用銀行戶口及網上電子登記是最便捷的申請方法，又呼籲未有戶口的市民開設戶口，以盡快過戶。他指，正聯絡零售業及飲食業推出優惠配合，期望全民派錢所涉的700億港元，可起刺激消費的作用，令本地經濟重新起動。