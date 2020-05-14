修例風波：至今逾8千人被捕　再有28人被控暴動罪

反修例風波持續逾11個月，深水埗警署去年8月29日有示威者聚集，而11月18日則在理工大學一帶發生暴動案，兩案中共有33人被捕，其中3人已在去年8月被控暴動罪。警方徵詢律政司意見後，以暴動等罪名落案起訴28人。據悉，自反修例事件以來，警方直至今晨(14日)已拘捕共8337人，涉及暴動罪的人數多達1448人。

西九龍總區重案組總督察盧嘉晉表示，去年8月29日晚，深水埗警署對出有大批示威者集結，警方勸喻各人離開不果，期間更有人疑向警署投擲磚頭，並用雷射筆照射警署，警方遂採取驅散行動，並且拘捕14男4女(13至41歲)，有12人報稱學生，並有8人未滿18歲，他們涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器及刑事毁壞等。

警方考慮案件嚴重性，去年8月31日以暴動罪起訴其中2男1女，經調查及與律政司研究後，認為有足夠證據以暴動及藏有攻擊性武器等罪名起訴其餘15人。由於有13人早前拒保獲釋，警方今晨(14日)在全港多處再拘捕其中12人，並正通緝一名在逃人士。被捕12人連同正在保釋的2人，將與早前已起訴的3人，在6月16日在九龍城裁判法院提堂，以便轉交區域法院審訊。

而就去年11月18日在香港理工大學一帶發生的暴動案，商業罪案調查科總督察陸振中表示，有15人(16歲至61歲)於警方作出驅散時被捕，當中10人及後拒保獲釋，其餘5人則獲准保釋候查。警方經進一步調查、搜集證據及徵詢律政司意見後，均認為有足夠證據提出起訴，今日在各區將7男2女再拘捕，連同保釋候查的5人，警方共起訴14人一項暴動罪，其中4人被加控一項管有工具可作非法用途罪，並有1人被加控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件將於本月18日在東區裁判法院提堂，亦將轉交區域法院進行審訊。

陸振中指出，上述提及案件均屬嚴重罪行，暴動罪一經定罪，最高可被判處監禁10年，至於管有工具可作非法用途及在公眾地方管有攻擊性武器，一經定罪，分別最高可判監2年及3年，同時亦會留有案底，對青少年日後造成的影響嚴重。另外，警方擔憂年輕人守法意識薄弱，近期發現多宗涉及高風險炸藥及武器的案件，檢獲真槍及遙控爆炸品等，加上近日在將軍澳及旺角一帶的集結示威，仍有暴徒以雜物堵路及縱火，情況令人憂心。

他續指，在反修例事件以來，警方直至今晨一共拘捕8337人，當中1448人涉及暴動罪，其中581人已就暴動罪作出檢控。警方強調，部分人即使拒保獲釋，不等於日後不會被檢控，警方將繼續積極調查案件，待搜集到足夠證據便會落案起訴，犯法者終難逃法網。