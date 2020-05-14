政Whats噏：沙中線醜聞　前局長張炳良難逃責任

沙中線紅磡站不停爆醜聞，獨立調查委員會日前發表最終報告，點名狠批政府需為工程連番失誤負責，有議員直指現任運輸及房屋局局長陳帆監管失職要下台，而前局長張炳良同時任嘅路政署署長鍾錦華等相關官員或涉及監管不力，唔代表佢哋離任就甩難。

曾任港鐵非執董嘅議員石禮謙直指任陳帆有雙重身份，既係運房局局長亦係港鐵非執行董事，有責任同時監察局方同港鐵董事局，對今次事件亦需要問責，甚至要問責下台。然而，沙中線醜聞喺陳帆任內被揭發，但工程早已展開，縱使張炳良喺2017年任滿後離開官場，鍾錦華亦已退休，但佢哋作為沙中線主事官員係咪全不知情？尤其當時沙中線已嚴重超支添！

張炳良喺離任後話任內冇收到任何沙中線工程問題嘅報告，但實際係咪咁，外界無從得知，所以必須查出真相，若發現張炳良同鍾錦華知情不報或涉監管不力，必定要追究到底，唔使旨意甩身。

其實，張炳良任內仲爆出鉛水事件、南丫海難等事故，爆到大大鑊都唔使問責，已令人質疑問責制冇用。問責官員任內唔使問責，而任內失職，離職後又可以甩身，淨係用公帑「填氹」，幫啲高官塞責同遮醜嘅話，政府點對得住納稅人！