海洋公園陷財困　立法會注資救亡存變數

海洋公園陷入財困，急需政府注資救亡，立法會財務委員會(財會)明日(15日)將開會審議涉及近55億港元的撥款注資申請。雖然商務及經濟發展局局長邱黱華日前表明，注資方案遭否決，公園或於下月倒閉，但議會各陣營對政府方案持不同意見。

經民聯議員梁美芬表明支持撥款，認為應給予海洋公園機會尋找出路，期望園方半年後能提出可行的營運方案。身兼行政會議成員的新民黨議員葉劉淑儀認為，可以注資協助海洋公園還債，保留園內7000隻動物，但指公園長遠須回歸發展保育，不支持向公園額外撥款興建新景點，同時可騰出機動遊戲用地興建房屋。

民建聯議員周浩鼎指該黨仍在商討投票立場，又關注當局會否撤換現有管理層，並期望政府容許公園開拓更多收入來源及縮減營運規模，否則園方未來將繼續靠借貸及要求政府注資度日。議員田北辰反建議僅撥款11億港元予園方以支持半年運作，但指當局須選定未來以純商業或保育形式營運，又強調若撥款只為協助公園償還貸款，他不會支持。

此外，公民黨亦認為若海洋公園現存問題不能解決，難以支持相關方案；自由黨亦傾向不支持政府方案，認為今次注資金額太大，而且未來或會繼續申請追加撥款，又稱商經局並無就事件向他們接觸。至於民主黨方面，消息人士指該黨將召開黨團會議作討論。