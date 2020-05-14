港大研究證新冠病毒損嗅覺神經　影響僅屬暫時性

新冠肺炎導致部分患者失去嗅覺，港大利用金倉鼠進行的研究發現，倉鼠感染新冠肺炎後的病徵，與人類出現的輕度病徵相似，病毒同時可感染倉鼠鼻黏膜中的嗅覺神經元，這發現或可解釋為何部分患者受感染後會暫時喪失嗅覺，相關研究結果已於學術期刊《自然》發表。

港大醫學院公共衞生學院副教授嚴慧玲及其研究團隊，在港大醫學院的核心設施—三級生物安全水平實驗室內進行一系列實驗，發現新冠病毒能夠在倉鼠的呼吸道和腸道複製，引致肺炎和體重下降。除了感染鼻上皮細胞外，研究亦顯示新冠病毒可以感染倉鼠鼻黏膜中的嗅覺神經元，但相關感染帶來的損害僅屬暫時性質，相關組織之後會快速修復。

在傳播方面，感染新冠肺炎後的倉鼠，可以透過直接接觸或空氣將病毒傳播予其他倉鼠，若是透過受污染的籠子傳播，相關傳播效率則較低。

雖然研究團隊在染病的倉鼠鼻腔或糞便中，能夠連續至少14天都檢測到病毒核糖核酸（RNA），但卻只在牠們感染後首6天檢測到具傳染性的病毒，證明病毒有效傳播期少於6天，因此研究人員可能持續數周在受感染動物中檢測到病毒RNA，但倉鼠在病徵出現的一周後，通常已經無法檢測到具傳染性的病毒，因而不再具傳播能力。