政Whats噏：斥港台管理不善包庇下屬　團體促政府炒梁家榮

年耗10億港元公帑嘅香港電台，被外界炮轟係大花筒兼且節目立場偏頗。有議員今日(14日)喺立法會會議上狠批港台其他時事節目、新聞報道都帶畀人一種既定立場同偏頗印象，甚至係煽動市民仇警、政府同建制派之嫌。有監察港台運作嘅關注組認為廣播處長梁家榮一直包庇下屬，要求政府同梁家榮提前解約。即係叫政府炒咗佢囉！

審計署喺2018年發表嘅報告已狠批港台喺電視營運表現不濟，收視率低，其中又炮轟港台為教育局製作嘅教育電視節目同視像資源每年耗資逾3000萬港元，質疑成本過高，而教育電視喺今年4月停止製作，教育局日前更宣布收回港台教育電視中心。

講到港台節目內容就更加惹起爭議，警務處處長鄧炳強早前兩度去信梁家榮，投訴《頭條新聞》涉嫌抹黑警隊，英文時事節目《The Pulse》訪問世界衞生組織官員，就被商務及經濟發展局話違反「一個中國」原則，而通訊事務管理局早前亦公布投訴個案裁決，指港台電視舊年11月中播出嘅電視節目《左右紅藍綠》內容不符事實兼煽動仇警，認為港台有疏忽職守，決定向其發出嚴重警告。

梁家榮最初一味重申港台作為公共廣播機構，時刻恪守《香港電台約章》中訂明嘅公共目的同使命，仲死撐《頭條新聞》並唔係新聞報道，而係諷刺時弊，但佢喺上個星期終於「遲來的跪低」，向感到被冒犯嘅人誠心致歉。之但係道歉係咪可以抵銷港台以往所犯嘅過錯呢？又係咪可以抹晒佢管理不善嘅過失？

議員謝偉銓今日喺立法會會議上亦再提到，港台連其他時事節目、新聞報道都畀人一種有既定立場同偏頗印象，甚至係煽動市民仇警、政府同建制派之嫌。

公營廣播關注組召集人彭長緯話早前曾經同港台開會，建議取消《頭條新聞》，因《約章》內無規定節目必須以嬉笑怒罵模式表達，佢認為節目只係針對同醜化政府，咁樣會對政府推行德育、公民及國民教育，豎立非常壞嘅榜樣。佢又認為梁家榮作為港台總編輯，當電台出現偏差，就應該承擔責任，但梁一直包庇下屬，冇承認錯誤係最唔值得原諒嘅地方，佢促請政府要求梁提前解約，但如果梁自行辭職，就反映佢有自知之明。