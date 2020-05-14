政Whats噏：海洋公園爆煲　邱騰華蘇錦樑齊孭鑊

香港過去靠兩大主題樂園吸客，支撐起本港嘅旅遊業。然而海洋公園財困，甚至要靠政府注資救亡，令人質疑由政府全資擁有嘅海洋公園，點解會落得如斯田地。

查實海洋公園管理不善已經唔係呢一年嘅問題，自2015至2016財政年度起，已年年虧蝕，根本就係管理出問題，點解政府唔認真對待問題？搞成咁，唔單止現任商務及經濟發展局長邱騰華難辭其咎，就連前局長蘇錦樑都要負上好大嘅負責，事關佢冇及早處理，令問題好似雪球咁愈滾愈大，所以兩個人都要孭鑊。

查實出事嘅主題樂園又點止海洋公園？多年來政府都被指同香港迪士尼樂園簽咗不平等條約，若然樂園出現虧蝕就由政府「硬食」。而今次海洋公園財務爆煲，正正係一大警號，正因為當局用呢種放任式管理兩大主題樂園，令佢哋變成「獨立王國」，但每每去到出現虧損時，就叫政府用納稅人嘅血汗錢「進貢」，以集體回憶同地標嚟逼市民就範。

正所謂哀莫大於心死，市民遲早會厭倦被「敲詐」。而喺疫情過後，本港旅遊業將迎來客源上結構性嘅改變，若果邱騰華唔做好管理，失去兩大皇牌嘅香港，到底可以點樣翻生？