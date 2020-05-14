警方新界南打擊貨車違例行動　拉6人涉3宗罪

新界南總區交通執行及管制組人員一連四天（11日至14日），在新界南各主要交通幹道進行代號「捷風」的打擊貨車交通違例行動。行動中，人員共拘捕6名本地男子，年齡介乎27歲至49歲，涉嫌停牌駕駛、超重載貨及駕駛時沒有第三者保險車輛。所有被捕人已獲准保釋侯查，須於6月中旬向警方報到。

另外，警方亦設置多個路障，截查1400輛貨車，發現當中626輛貨車涉及各種交通違例事項，包括超速、切雙白線、載貨不穩固、在限制區上落貨、未有按法例要求於懸出的負載物後端掛上一塊紅旗等，已向有關司機發出傳票及告票。人員並截查多輛涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》的貨車，其中55輛涉及嚴重殘缺的貨車已被扣查，人員亦向另外34架貨車司機發出俗稱「驗車令」的欠妥車輛報告，警方不排除會向有關司機及車主以傳票方式檢控。

警方呼籲駕駛人士，車輛殘缺、超重載貨和載貨不穩是違法行為，並且嚴重影響到其他道路使用者及行人安全。違例者一經定罪，最高可被判處罰款一萬元及監禁一年。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民安全，駕駛人士切勿以身試法。