辦跨代共融遊樂空間設計比賽　提升長者福祉

本港人口老化問題漸趨嚴重，如何令長者實踐居家安老成為社會重大議題，香港房屋協會與香港理工大學賽馬會社會創新設計院合辦跨代共融遊樂空間設計比賽，與各界探索如何改造現有公共空間，提升長者福祉。

香港理工大學賽馬會社會創新設計院空間項目經理李雅筠相信，共融空間有助發揮協同效應，如增加孩童同理心，在享用設施時理解長者需要；同時透過輕鬆愉悅的氣氛，增加長者活動的意欲。

房協總經理(長者服務)吳家雯指，連接屋苑的露天公共空間共有5850平方米，相信參賽者發揮空間較大。她又稱，房協轄下的駿發花園總單位數目約有1成屬長者出租單位，根據政府統計處，本港60歲或以上人口佔全港比例將在2050年增加至約3成9，故盼比賽能夠推動居家安老，為社會帶來啟發，甚至有望未來為政府制訂相關政策提供參考。

比賽將以駿發花園作為實驗案例，鼓勵參賽團隊以促進跨代互動為目標，善用公共空間，為年輕人及長者設計合適的共融遊客空間，比賽設「專業組」及「學生組」兩個組別，鼓勵本港及海外人士參與，優勝隊伍更可獲得3000至30000港元的獎金。比賽由今日起開始接受報名，6月30日截止。