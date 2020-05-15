賤男騙3女上酒店開房　冒警偷走逾5萬元財物

油麻地及尖沙咀區4月至5月期間共發生3宗冒警盜竊案，3名女事主被騙色後，更被偷走財物，可謂人財兩失。首宗發生於上月25日凌晨零時許，一名男子在交友網站相約一名46歲姓韓女子，到油麻地彌敦道328號一賓館房間進行性交易，該名男子完事後展示證件自稱「警員」，懷疑韓女觸犯法律，要求她出示身份證，其後聲稱「警察做嘢」，要在房間搜集犯罪證據，要求韓女在房外等候。該男子離開後，韓女發現失去約2,500港元現金，相信遭該名男子冒警「搜屋」盜走，遂向警方報案。

油尖警區刑事調查隊經深入調查後，昨日(14日)下午在尖沙咀柯士甸道對開，拘捕一名43歲姓蔡無業男子，在他身上搜出一張偽冒的香港警察委任證。據了解該張偽證做工差劣，無防偽特徵，亦無保安晶片。

警員經進一步調查，相信該名男子與另外兩宗分別於上月27日及本月4日，在尖沙咀發生的同類案件有關，該3宗案件合共57,000港元被盜去。該名男子涉嫌冒充警務人員及盜竊被捕，已被扣留調查。警方呼籲市民如對委任證有懷疑，可致電警方求證。