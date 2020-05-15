東方日報A1：國泰蝕唔停　傳減薪兩至三成

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，或再向全體員工「開刀」救亡！消息指，虧蝕不斷的國泰繼早前宣布高層減薪及放無薪假後，擬再次推出新一輪減省成本方案，包括要求全體員工減薪，減幅介乎兩至三成，按職級而定，較低職級員工改放無薪假代替，最快今日公布方案。國泰發言人未有否認減薪消息，重申不能排除任何措施，以確保集團航空業務能夠度過危機。有工會指收到工友反映國泰會有「大變動」，不排除會減薪，關注裁員會打爛飯碗；亦有工會指會聯絡公司緊急查詢，擔心事件屬實或會造成混亂。

國泰早前曾推出多項措施縮減開支，包括高層減薪及推出無薪假計劃，更有傳會合併旗下的國泰港龍航空及香港快運。消息指，國泰推行上述措施仍未能「止血」，擬向全體員工「開刀」，內部職級C或以上的中高層或以上職級員工，薪金減幅料達三成，與機師的減幅看齊。至於較低職級員工則可能以額外放取無薪假四周代替減薪。

根據國泰去年年報，國泰航空連同其附屬公司在全球聘用超過三萬四千名員工，香港員工有約二萬八千二百名，整體員工開支約二百億元，佔集團營運開支百分之十九。國泰發言人未有否認上述消息，僅重申世界各地實施的旅行限制，令商務及休閒旅行需求在一段時間內繼續嚴重受壓。鑑於目前形勢瞬息萬變，不能排除任何措施，以確保集團的航空業務能夠度過危機，並變得更強及更具競爭力。

多個工會近日約見國泰管理層了解有關合併重組傳聞，管理層重申未有決定，但客運近乎零收入，仍要支付薪金、飛機停泊及維修費等，經營十分困難，將採取任何措施渡過難關。

民航工會主席張樞宏指出，暫未能證實減薪消息，但有工友反映國泰或有「大變動」，不排除會減薪，相信措施會加劇員工經濟困難，擔心流失大量人手，未來青黃不接。港府早前推出保就業計劃，以不得裁員為條件資助僱主出糧，張坦言屆時國泰將喪失裁員主動權，認為國泰將視乎其實際利益，即資助額能否「養晒所有冇工返嘅員工」再作決定。

國泰航空本地職員工會秘書黃硯灝暫未收到有關消息，將聯絡公司緊急查詢，指公司一般公布類似消息前，會預留時間「畀我哋消化吓先」，認為國泰若在沒預告下宣布減薪，或會造成混亂，對此感到奇怪及疑惑。

另外，受連續多日負面消息拖累，國泰航空股價連挫三日，累跌幅達百分之二點六二，三日市值累積蒸發逾九億四千四百萬元。國泰股價昨單日跌幅百分之零點六七，收報八元九角。財金界認為，國泰股價至今年第三季都難以看好，投資者現階段實不宜沾手該公司股票。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑形容，國泰目前經營環境極度嚴峻，疫情令公司運力愈縮愈小，該公司以油價六十五美元一桶做了對沖，低於該價格便招來對沖虧損；可是以目前油價約三十美元一桶的水平，相信要很久才會升穿該對沖價，所以有很長的一段時間國泰仍然要蝕對沖。

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