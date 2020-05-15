你要知：菠蘿杧果好濕熱？　中醫破解水果謬誤

水果有熱性和寒性之分，其屬性有機會助長濕熱體質的形成。

食水果既消暑又解渴，甚至有人會把水果當正餐。不過有指杧果和菠蘿非常「濕熱」，不宜多吃。有中醫師就破解這個謬誤，「喺中醫角度，冇任何一種水果可以稱為濕熱！」原來所有水果都不是濕熱？事實又非如此。

註冊中醫師羅光輝解釋，濕熱是用作形容一個病理狀態下的症型。假如一個人身體同時有濕邪和熱邪，中醫師會判其為濕熱體質，「所以我哋唔會形容某一種水果係濕熱。」

水果的確有熱性和寒性之分，只是其屬性有機會助長濕熱體質的形成，也有機會令人變得寒涼。例如進食西瓜和火龍果等偏寒涼水果後，容易在腸胃中產生濕氣，濕氣久而久之會化成熱氣，形成濕熱體質。

家中老人家都會提醒年輕一輩，杧果、菠蘿都不宜多吃，但從中醫角度，這類水果有許多好處。在夏天進食屬於平性的杧果和菠蘿，有清熱、生津解渴和利尿消腫的作用，對孕婦來說，也能止屙止嘔。至於偏熱的榴槤，對體質虛寒的人來說，有健脾補腎的效果。如果體質虛寒的女性進食榴槤後，更有紓緩痛經作用。

羅光輝解釋，畢竟水果都是未經煮熟的食物，中醫會將其歸類為生冷食物。過量進食任何一種水果，都不利脾胃消化，加上水果含豐富水分，進食過多水果，會積聚腸胃濕氣。當積聚太多濕邪，便會形成濕熱體質。至於有人將水果煮熟、煲湯，羅提醒此舉只能減弱其寒性，並不能完全消除。因此，他建議一星期最多進食二至三次水果為佳。

食水果也有兩個小法則可遵守，就是不時不食及按體質進食。羅指出，進食當令的水果，若然在冬天吃寒涼的西瓜，反而會傷害身體；至於按體質進食水果的意思即是偏熱性體質的人，可在夏天吃適量偏涼的水果，例如香蕉、火龍果和奇異果。至於體質偏寒的人，可適量食荔枝、龍眼及車厘子等熱性水果。四季皆有的蘋果則屬平性，不同體質的人都可以適量進食，平性的水果還包括桃、百香果和檸檬等。

醫師特別提醒有三類人不宜多食水果：患有惡性腫瘤、糖尿病和患濕疹的人士。當中有惡性腫瘤的人應戒食榴槤、杧果、龍眼及荔枝。