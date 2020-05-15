網民熱話：出示樣本醫療卡博優惠　護士擊退白撞病人

有病人企圖用樣本醫療卡照片渾水摸魚，最終被護士揭發。

使用醫療卡求診可享有優惠，不過竟有人有利用樣本卡搵着數。日前（12日）有護士在網上分享工作點滴，指一名女病人疑似「白撞」，從手機展示樣本醫療卡照片求診，以圖獲得優惠，被揭發後才黯然離開，護士直斥對方：「唔好咁樣侮辱自己嘅腦。」

貼文者在Facebook專頁「診所低能奇觀」指，一名女病人到診所求診時，到登記處用手機展示醫療卡，詢問是否能使用。當護士指可以，並要求病人出示身份證及實體醫療卡登記，惟對方竟再一次展示手機上相片，並說：「你頭先咪睇咗囉？要再睇？」

惟護士發現相中醫療卡的名字寫上「MR SAMPLE」，顯然照片屬樣本卡，「唔好意思，呢張醫療卡唔係你本人嘅？拎張身份證出嚟睇吓你係咪叫『MR SAMPLE』囉，你叫咩名呀？」對方未有回答，不停答：「咩呀咩呀。」護士最後直言，「如果你係自己有醫療卡嘅就用得，但係上網搵張相嘅醫療卡係用唔到㗎。」病人自知理虧，隨即轉身離開。護士在貼文怒斥對方，「大佬呀，你唔好咁樣侮辱自己嘅腦啦，好冇呀。」

網民看過事件，直斥事主厚顏無恥，「大腦是個好東西，可惜不是人人有」，「 侮辱佢自己個腦好啦，唔好侮辱埋姑娘個腦好喎。」亦有人戲謔稱涉事診所是精神科，「好肯定你間醫務所係專科『精神科』。」

網民有話說：

Queenie Tsang：佢冇腦就當人哋都係冇腦

Ah Ka：下次用電話show張銀紙相出嚟當診金

Hong Ting Foo：無腦到極嘅代表

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