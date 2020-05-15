新冠肺炎康復者有抗體　捐血漿可造福重症患者

新冠肺炎康復者的抗體血漿，可成重症病人的新希望。香港大學團隊早前發現，部分患者的體內有足夠的抗體水平，可讓重症患者作血漿治療。當重症患者接受了這些「恢復血漿」之後，病毒量大減，情況有改善。香港紅十字會指至今只有三人捐「恢復血漿」，呼籲符合條件的男性康復者踴躍捐贈。

年青捐贈者阿沖早前發現自己的嗅覺失靈，並到急症室進行深喉唾液及鼻咽分泌樣本後確診。他形容自己症狀輕微，住院十天後康復出院，而嗅覺亦回復。其後他向港大內科學系傳染病科主任孔繁毅覆診，並得悉捐血漿的意義而參與，「希望我呢啲幸運嘅一群（符合捐贈條件），可以幫到唔幸運（重症）嘅病人。」

阿沖指從未捐過血，所以捐贈當日的早上感到緊張。捐贈前護士為他解答了幾個疑問，而插針時亦沒有想像中痛，「好似畀蜜蜂針咁」，他最終順利捐出一包血漿，他計劃之後再捐贈。

紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣表示，過往有例子顯示，重症患者在接受有抗體血漿之後，有效紓緩嚴重症狀，因此期望符合條件的康復者可以踴躍捐血漿；而整個過程不花時間，只需約一小時。

捐血漿的過程與捐血一樣，而捐贈時使用的分離機，會分出黃色的血漿，內含「中和抗體」，捐贈者每次可捐出約五百至六百毫升的血漿。現時紅十字會接收過三名捐贈者，並已用兩包血漿，而康復人士的最理想捐贈時間屬愈快愈好。至於現時仍未接受女性捐贈，李解釋，因女士有機會懷孕，懷孕時有抗體可能會誘發病人出現肺部問題，「（病患）已經有肺炎，再影響個肺就好麻煩」，因此女士暫不適合捐贈，但若有特別需要，都可能會開放女性捐贈。

適合捐「恢復血漿」的條件:

1.有足夠的抗體水平

2.男性

3.年齡介乎十八至六十歲

4.體重六十公斤以上

5.健康狀況良好，毋須長期服藥（高血壓藥除外）

6.手臂血管粗大

資料來源：香港紅十字會