料零星個案會間中出現　許樹昌：無社區大爆發應收貨

香港日前再現本地新冠肺炎確診個案。中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今(15日)在電台節目中表示，隨着不斷有港人從外地返港，加上未有應對新冠病毒的疫苗，認為香港要面對現實，不可以堅持採用28天無本地感染個案的指標。

許又相信香港會間中出現零星確診個案，但只要無導致社區大爆發，或無很多不明來歷的個案，就應該要「收貨」。至於昨(14日)確診的63歲男子，曾擺檔維修鐘錶，許建議曾經光顧的市民，最好進行病毒檢測。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良則表示，現時疫情重點，是要加強社區病毒檢測，他再次建議政府在社區設立流動檢測點，抽取市民的鼻咽拭紙樣本，加快檢測時間，以及增加病毒檢測量。他以廣州為例，指當局已在不同社區，設立超過80個流動檢測點，認為香港值得借鏡。

何續指，香港今個月每日進行200至300個病毒檢測數量是肯定不足夠，認為至少每日要做1000至2000個檢測，又指單靠衞生署及醫管局化驗樣本，難以大幅增加檢測數量。