2021年公眾假期出爐　復活節連清明節請假3天可連放10日

政府今日(15日)刊憲2021年公眾假期，一年17天的公眾假期日子出爐，打工仔想自製長假期，復活節及清明節假期會是相信是最佳選擇。由於明年4月4日清明節是星期日，會安排4月5日補假，惟當日正正是復活節星期一翌日，故該日後下一個非公眾假期亦會被訂為補假日，即明年由4月2日星期五的耶穌受難日起，一直至4月6日的下星期二，均為公眾假期，打工仔只需由4月7日起請3天假，連同周末假期，即可放10天長期。

至於農曆新年假期為2月12日至2月15日，當中2月14日是情人節，亦是年初三，同時亦是星期日，故會安排星期一2月15日年初四補假，情侶拍拖亦不必擔心因翌日要上班，打工仔若由2月16日起請4天假，連周末假期即亦可放10天連假。聖誕節假期則由12月25日星期六放到12月27日星期一，市民由12月28日連請4天假，連同星期六2022年元旦及星期日，亦可放9天長假期。

此外，今年有不少公眾假期均接近周末，其中5月19日佛誕在星期三，市民請2天連周末假期即可有5天假期；七一假期在星期四，只要請1天假連周末可有4天連假；9月22日中秋節翌日則在星期三，同樣請2天可放5天假期；10月14重陽節則在星期四，請1天假可有4天短假。而端午節及十一假期因在星期一及星期五，不需請假連同周末本身已有3天假期。

不過，放銀行假的打工仔或會感到沮喪，因今年有4個公眾假期都在星期六，包括2月13日年初二、4月3日耶穌受難節翌日、5月1日勞動節及12月25日聖誕節，上述4天都未能獲得補假。