財委會今審議海洋公園54億元救亡撥款 　團體請願促通過

海洋公園因財困面臨倒閉之危，商務及經濟發展局向立法會財委會申請撥款54億元「救亡」，財委會今天(15日)審議，多個旅遊飲食業工會會前到立法會請願，向議員及商經局副局長陳百里遞交請願信，又呈交支持拯救海洋公園的聯署，促請立法會通過撥款拯救海洋公園，保障公園員工及相關僱員共四千人的生計。

勞聯與香港導遊總工會、香港旅巴司機職工會、香港飲食業職工會的代表，今早到立法會外請願，他們拉起橫額高叫口號，促立法會通過撥款，勞聯主席林振昇指，工會昨日(14日)發起通過撥款的聯署簽名行動，共接獲2678個聯署，其中871人為海洋公園員工。

有工友聯署時無奈表示，海洋公園財困，卻由員工承受惡果，呼籲大眾應着眼於督促公園改善管理狀況，勞聯認為，各方考慮海洋公園去留時，不能忽視公園在創造就業機會、人才培訓及推廣保育的貢獻及需要。該會強調，拯救海洋公園也不能無限「泵水」，政府必須重整海洋公園的管理及發展策略，減少架床疊屋、節省開支，並制訂轉虧為盈的方案。