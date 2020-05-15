指時間緊絀銅芯口罩僅一款　政府續撐銅可殺病毒及細菌

立法會財務委員會今早(15日)開會，討論向創新及科技基金注資20億港元，推出「再工業化資助計劃」，為生產商在香港設立新智能生產線提供財政支援；以及從資本投資基金撥出20億港元予香港科技園公司作注資股本，發展微電子中心。惟會上有多名議員批評政府推出的「銅芯抗疫口罩」(CuMask)的款式、防疫功效等。

議員田北辰指，除非不戴眼鏡和不呼吸，否則在戴上銅芯口罩後，眼鏡會出現霧和看不到東西，又指外間多批評口罩款式，並關注濾芯設計是否能配合由外界設計、具時裝及花紋設計的口罩外套。

議員鄭松泰質疑政府在推出銅芯口罩時，有否諮詢過醫生意見。他舉例指，如有市民與新冠肺炎確診者住在同一大廈，其口罩或沾有病毒，反問市民是否需要另外戴上外科口罩才能保障健康。他又質疑為何在資源緊絀下，當局不選擇大量生產外科口罩，以保障市民健康。

創新及科技局局長薛永恒回應時指，世界上沒有一個實驗室能說明如何殺滅新冠病毒，但有文獻指銅能殺死病毒和細菌。至於有關政府推出的「銅芯抗疫口罩」方面，他指現時銅芯口罩的供應仍未完成，在完成工作後會有報告，交代涉及當中的開支，又指基於環保考慮，認為一次性口罩未必適合，並指因應疫情而要盡快向市民供應口罩，因此只有一個款式，當局歡迎業界提供更多口罩款式配合，但須作過濾測試。