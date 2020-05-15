沈祖堯指疫症是人類與病毒「數百年之戰」　籲各界團結抗疫

新冠肺炎持續多月，曾任中文大學校長、現為中大內科及藥物治療學系醫學講座教授沈祖堯表示，今次疫症是「人類與微生物界一場數百年的戰爭」，我們的防疫工作做得好一點，「細菌、病毒又再叻一啲，侵入性高啲」，呼籲各方要團結及持續謹慎抗疫。

沈祖堯接受一個電台訪問，談到過去一段時間社會問題及防疫抗疫的看法，他指，大家經歷了困難的一年，而「香港需要向前走！」希望各方收拾心情，營造和諧氣氛，放下成見，他強調，社會團結很重要，太多爭拗、互相推卸，不利本港應對及控制疫情。

曾擔任校長的他又寄語時下年輕人，前面仍有很多路要走，亦有很多機會，社會並不絕望，不要認為努力讀書考試是沒用，他慨歎年輕人無必要有這種悲觀情緒，又指黑暗日子一定會完結，希望年輕人收拾心情，努力做好自己。

抗疫多月，沈祖堯認為醫護警覺性高，亦從沙士一役有不少醫護人員犧牲生命的痛苦經驗中學習，他提醒大家不要自滿，並為本港醫護人員感到十分驕傲，他透露，有些醫生為減少病房人流，自行為病人抽血及送飯。醫護人員即使站在第一線，亦沒有抱著「世界末日」的心態上場，他聽不到抱怨，希望本港醫科生及護士學生謹記自己選擇的終身使命。

談到溫情經歷，他指沙士時每日都有人送花及紙鶴；今次疫情，醫院則收到N95及外科手術口罩，這些心意令前線醫護人員倍感振奮。