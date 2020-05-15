陳健波：夠人開會就立刻投票　形容為燙手山芋

下周一將主持立法會內會主席選舉的保險界議員陳健波今日(15日)指，到時夠人開會就會直接進入投票程序，希望議員明白有關做法是參考了外國建議，建議議員用法律方法解決問題而非以暴力方式。他又形容被指定主持內會主席選舉為接下「燙手山芋」，但為了議會的正常運作，認為自己責無旁貸。

他由表示接受主席梁君彥指定，是因理解梁君彥有相關權力，指過往在主持會議時亦有議員提出規程問題，強調今次是無辦法中的辦法。他又指，一年有9個月時間開會，但7個月都未能選出內會主席是不能處理法案，認為立法會做不到立法會工作是荒謬。

被問到屆時會否有後備方案，他表明一定會有，呼籲議員要文鬥，不應作肢體衝突，又希望議員在會前與主席商討。

建制派議員支持梁君彥的決定，建制派班長、商界議員廖長江指郭榮鏗過去在內委會上僭建議程，只顧政治目的令內會停擺，做法是有違《議事規則》。他又指，立法會主席是《議事規則》的最終裁決者，並指《議事規則》未有預期內委會經過十七次都未能選出主席，認為主席做法合適。

對於梁君彥的決定，民主派議員表示非常憤怒和反感，直斥梁君彥過去並無作為，亦未有透露尋求外間法律意見的詳情，更指梁君彥有法不依和濫權，令立法會的尊嚴大受打擊。民主派會議召集人陳淑莊批評，論資排輩方面也未輪到陳健波主持會議，現時議會內最資深的議員涂謹申和梁耀忠也並非候選人，認為是次梁君彥奪權否定了所有恆之有效的規則。她又解釋，昨日(14日)曾收到秘書通知，指梁君彥於今早約見討論緊急事項，並希望郭榮鏗出席會面，但由於當時正召開立法會財務委員會會議，經民主派商討後決定不出席會面。