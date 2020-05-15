教資會研資局撥2.5億元　資助研究新冠肺炎項目

因應新冠肺炎疫情及帶來的全球影響，大學教育資助委員會及研究資助局今日(15日)已分別額外撥出1.5億港元及1億港元，透過協作研究金及主題研究計劃資助教資會資助界別，進行與新冠肺炎及其他新型傳染病相關的集體研究項目。教資會預計是次一筆過額外撥款，可分別資助25個中型及2至3個大型研究項目。

教資會主席唐家成指，新冠肺炎肆虐全球，為本港在內的世界各地醫療體系帶來前所未有的挑戰，同時亦對教育、商業運作及社會民生各方面構成嚴重影響。他又指，回顧過去數10年，不同的新型傳染病也為人類帶來種種威脅，教資會希望透過額外的一筆過撥款，支持教資會資助大學開展與新冠肺炎及新型傳染病相關的研究項目，特別是能找出如何應對疫情對健康、社會、經濟或環境方面影響的研究項目。

唐表示，所有與新型傳染病相關的研究項目，不論範疇或學科，均可申請是次一筆過額外撥款，與新冠肺炎相關、以及可盡早完成的研究項目，更將獲優先考慮。