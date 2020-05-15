「水上的士」最快年底啟航　議員斥定位不清航程近2小時

拖延19年的「水上的士」最快年底前投入服務，成人全程136港元，設有分段收費，在立法會交通事務委員會今(15日)早會議上，多名議員質疑「水上的士」定位不清，至於停辦9年的「中環—紅磡」航線下月28日通航，成人票價每程9港元，有議員認為認為收費過高，繁忙時間只能20分鐘一班，班次太疏，有議員質疑兩航線能否收支平衡。

議員尹兆堅表示，2011年時，由天星小輪營辦的「中環—紅磡」航線成人收費僅6.3港元，但今年6月由富裕小輪重新營辦後，成人票價卻達9元，變相加價近43%，即使事隔9年，加幅亦相當高。他又指新界西區繁忙時間道路交通經常塞車，建議政府開參照「中環—紅磡」及「水上的士」航線經驗，在新界西一帶開設前往中環的航線，如屯門至中環等。

旅遊界議員姚思榮則擔心，「水上的士」會否受疫情或社會事件影響，年尾亦難以如期啟航，甚至出現如海洋公園一樣的財政問題。多名議員則質疑「水上的士」定位不清，如命名「的士」，但全程航行時間長達110分鐘，議員陳恒鑌更指，「水上的士」有既定路線及收費，應叫「水上綠Van」，並增加彈性。

運輸署長陳美寶表示，「水上的士」目標客戶以遊客為主，航線設有5個上落客點，乘客可自由上落，有足夠彈性，現時疫情尚未平復，當局會與營辦商商討，待遊客及有關需求回復正常水平，才在合適時間啟航。至於「中環—紅磡」航線，她解釋班次安排已考慮港內線十分繁忙，營辦商正研究在一些非船務收費上取得收入，如廣告等，強調假如營辦商因經營困難而「中途離場」，必須提早一段長時間通知政府，否則會有相關罰則。