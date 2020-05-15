4刀賊闖賓館劫款200萬　認搶劫判囚4年半

旺角先施大廈一間賓館去年發生劫案，4名男子持牛肉刀闖入賓館房間，劫去一名來自深圳的男住客逾200萬港元，4人事後由私家車接送逃走，經警方激烈追截後，最終在油麻地貨物裝卸區落網。4名劫匪今早(15日)在區域法院承認一項搶劫罪，各被判監4年半。

4名被告依次是賴嘉偉（29歲）、張浩倫（26歲）、黃綽雄（31歲）及黃杰（30歲）。他們被控於2019年2月16日，在旺角亞皆老街83號先施大廈6樓「中由賓館有限公司」某房間，搶劫事主楊普升共204萬港元。

4人被捕前曾任職運輸工、倉務散工、廚工及麻雀館侍應等，過往均有案底，包括曾犯暴力及毒品相關罪行，張曾犯非禮及非法集結，黃綽雄曾犯企圖縱火。

辯方求情指，搶劫過程歷時不足一分鐘，事主在案中沒有受到嚴重傷害，贓款已被全數起回，冀法庭從輕法落。

法官表示，本案是一宗持械劫案，據案例應以監禁5年為量刑起點，被告侵入私人處所行劫，加刑至監禁6年；被告在極短時間內覷準目標犯案，事後由私家車接走，可見事前有一定程度的策劃和預謀，再加刑至監禁6年9個月，各被告認罪獲1/3刑期扣減，各被判監4年半。

第三被告求情稱因母親患骨刺，他負擔不起母親手術費才鋌而走險犯案，惟法官不接納此為有效的求情因素。法官又稱讚警方在案發即日已將4名被告拘捕，行動迅速，值得表揚。

案情指，事主在案發前3天租住涉事賓館房間經營匯款生意，他一般將做生意收到的現金放在床上。事發當天下午約4時，4名被告戴口罩持牛肉刀，衝入事主所住的房間，首被告用普通話大叫：「別動！錢！」，之後便拿走床上的現金放入黑色袋。

閉路電視鏡頭影到4名被告坐私家車逃去，警員接報後尾隨他們的車輛到油麻地貨物裝卸區，首被告將裝有贓款的黑色袋丟到地上，即場被捕，及後警方在裝卸區進行搜索，再拘捕另外3名被告。