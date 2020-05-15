Payme付款連結可遭截取　滙豐提醒勿分享連結予第三者

港人近年用電子錢包交易情況增加，但用付款連結支付隨時或會「畀錯人」！有市民使用滙豐銀行旗下的電子錢包Payme，並透過PayLink(付款超連結)轉帳款項予指定人時，第三者若同樣取得該條PayLink，若指定收款人仍未取款，第三者即可成功截取該筆款項，據悉多個電子錢包應用程式亦有同樣情況。滙豐指付款連結設計原意是希望促進和便利個人對個人的交易，提醒市民不應分享給任何第三方。

東網記者實測使用PayLink轉帳款項予指定朋友，並在轉帳時輸入該名朋友的手機號碼，隨即彈出與該名朋友的WhatsApp對話以及付款連結，記者同時把PayLink轉發予第三者，最終第三者成功透過連結「截取」該筆款項。有關測試證明雖然使用者有輸入指定人的手機號碼，惟Payme只會根據誰人點開付款連結判斷取款人，而不會「認人」。

滙豐提醒PayMe用戶，使用付款連結時應直接發送予指定收款人，並不應分享給任何第三方，以確保交易能夠安全完成。金融管理局回應指，付款超連結功能已推出一段時間，暫未收到有關投訴，但提醒市民使用該服務時，轉款人應如使用其他轉帳方式一樣，在轉帳前小心核對收款人資料，將轉帳指令傳送予指定收款人。