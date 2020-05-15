業主不減租賓館業難捱　議員倡加碼資助及轉為學生宿舍

連月來的新冠肺炎疫情衝擊旅遊業，令賓館業步入寒冬。有賓館業代表今(15日)指「零旅客」令他們處境水深火熱，有賓館1個月開支達18萬港元，即使日租減至100港元仍未有生意，目前已有近20%業界結業，惟未能如酒店般轉型月租，加上政府早前資助額杯水車薪，若情況持續隨時「血本無歸」。有議員希望政府能「加碼」資助賓館業界，或嘗試考慮讓賓館改為學生宿舍。

酒店房價應聲下跌，平價賓館首當其衝，九龍賓館聯盟指，他們主要生意來自過夜旅客，惟3月份的過夜旅客已跌剩9萬人，較去年2月的253萬人次下跌96%，又指全港現有約1800間持牌賓館，在過去數月已有300多間倒閉，但情況仍不樂觀。

陳先生在尖沙咀重慶大廈經營7房的賓館近10年，主要做東南亞遊客生意，他指自去年6月的社會事件以來，多場展覽取消，影響其賓館的入住率，至現時疫情下，差不多零生意。他指每月有恒常開支，如水電、人工、第三者保險、租金等，最少要10萬港元，而他剛在去年4月續了5年租約，如今經營環境惡劣，惟業主不願減租，維持3萬港元月租，在過去1年倒蝕百多萬。陳續指，自己育有兩歲的3胞胎，是一家之主，父親又剛中風，擔心自己難以照顧家庭，期間一度哽咽，「如果睇埋7月(經營環境)都未有好轉，就未必做，但咁就代表血本無歸。」

陳述說業界苦況，指有同業每月最多開支18萬港元，亦有人已借貸來維持生計，但無奈指賓館房租跌至日租100港元仍無人問津，已有業界迫不得已接待隔離人士。對於早前政府在第一輪防疫抗疫基金提出的5至8萬港元資助，形容杯水車薪，希望政府能再次提供補助來幫助業界。

議員鄭泳舜表示，賓館空間有限，難放衣櫃，加上賓館牌下未能煮食，難以如酒店般轉形成月租。他建議業界與民政事務署相討，希望在現時把賓館開放成輪候入住學生宿舍的臨時宿舍，又建議政府再一次資助業界，以及推出特別貸款計劃，提供低息貸款與可延還款期。