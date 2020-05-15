暴力浪潮死灰復燃　聶德權對公務員違法「零容忍」

去年中以來，已有43名公務員涉參與非法公眾活動被捕，正接受調查或被起訴。

近日反政府示威活動頻生，有公營機構僱員涉違反政治中立，上任不足一個月的公務員事務局長聶德權今(15日)第二度向公務員發信，指社會暴力浪潮有死灰復燃迹象，公務員絕不能參與任何非法活動，強調政府對公務員違法採「零容忍」態度，絕不姑息。他重申，去年中至今，有43名公務員因涉嫌參與非法公眾活動被捕並正接受警方調查或被起訴。

聶德權指出，在「一國兩制」方針下，擁護《基本法》和效忠香港特別行政區是公務員的基本責任。公務員必須奉公守法、盡忠職守、不偏不倚、政治中立，不論本身的政治信念為何，必須對行政長官及政府完全忠誠，亦不應因本身的政治信念支配或影響應有職責。他強調，這是恒久以來公務員要恪守的核心價值，不應因一時的政治爭議而偏廢。

他呼籲公務員在香港艱難的時刻，繼續做好本分，幫助香港走出困境，恢復元氣，絕不能夠支持和參與任何影響社會安寧和衝擊政府運作的行動。並感謝緊守崗位、盡心竭力服務社會的公務員，他期望與公務員團隊多溝通交流。

談到新冠肺炎再現本地個案，聶認為防疫工作是持久戰，呼籲大家保持警覺，絶對不能鬆懈。