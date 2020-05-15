修例風波：監警會指警方在元朗721事件中錯失介入機會

獨立監察警方處理投訴委員會(監警會)今(15日)發表《關於2019年6月起《逃犯條例》修訂草案引發的大型公眾活動及相關的警方行動》專題審視報告。當中報告指在元朗7.21事件中，警方低估情報，亦沒有作出相應部署，到事發後被指警黑勾結，亦沒有及早澄清，激化外界對警黑勾結的指控；至於去年8月31日太子站事件中，報告指有人死亡的消息「是超乎尋常的主張」，並向警方提出共52項建議。

報告有16個章節，精讀版全份57頁，當中「6.9」、「6.12」、「7.1」、「7.21」、「8.11」和「8.31」所發生的事件，及部分警察識別相同的問題和新屋嶺扣留中心都是獨立章節。報告指，警方應檢討去年6月21日在中信大廈使用催淚彈的事件是否可減低與示威者衝突及對抗，亦應向公眾交代定性為暴動的目的及準則，減少公眾的誤會及揣測；另中信大廈圍困事件，亦引起公眾對警方的不滿。

至於最多人關注的元朗7.21事件，報告認為，警方當日低估互聯網及議員的情報，包括當時有已有消息指會有大批白衣人聚集，惟警方也沒有密切關注，充分考慮採取防範措施，令警方錯失介入事件的機會，至事發後出現警黑勾結的說法，警方亦未有掌握好評論，沒有及早澄清及提出證據，成為日後多場大規模示威的催化劑。

對於外界關注警方未有即時處理當日襲擊事件，又或拘捕手持攻擊性武器人士，報告指出由於當時雙方人數眾多，防暴警在南邊圍出現是為控制場面，而由於氣氛緊張，進行任何拘捕行動都不切實際，只令緊張情況升溫。

至於有警司在南邊圍與白衣人交談，並輕拍其中一人肩膊，監警會認為該警司有充分理由與白衣人交談，以指示白衣人返回南邊圍，這並非雙方勾結。監警會明確表示，會方只是就互聯網訊息所謂的勾結依據提供意見，會方並無法定職能或權力調查勾結一事，是否調查則是執法機關工作。

而太子8.31事件並非獨立事件，當時有暴力示威者破壞站內設施，及後又有直播片段拍攝到許多示威者到達旺角後更衣成普通乘客。警方需採及時和果斷的執法行動，以遏止示威者進一步暴力行動。事後網上流傳太子站有人被警方殺死的消息，但報告指要掩蓋公眾場所有人死亡的事，需要大量人士、部門及機構「相互勾結，幾乎是不可能的事」。