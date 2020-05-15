香港家庭幸福指數僅6.23分屬一般　年輕人幸福感偏低

香港社會紛爭不斷，今年再添新冠肺炎疫情打擊，香港家庭福利會今日(15日)公布本港家庭幸福指數，調查逾千人後，去年本港家庭幸福指數平均分是6.23分，屬一般水平，家福會指，18至29歲年輕人的整體幸福指數等得分較低，促政府正視青年人需求。

家福會去年委託中文大學團隊進行研究，去年7月至8月，研究人員透過網絡及電話方式訪問1343名18歲以上人士，了解他們對6個範疇，即家庭團結、家庭資源、家庭健康、社會資源、社會連繫和生活平衡的評分。結果發現，社會連繫評分最低，只有4.10分；其次是生活平衡，僅4.45分。最高分為家庭團結，約7.41分；其次是家庭資源，約7.29分。該調查以10分為滿分，分數愈高代表家庭幸福水平愈高。

負責調查的中大社會工作系助理教授黃美菁指出，18至29歲年輕人在整體幸福指數，以及家庭團結、家庭健康及社會連繫3方面得分較低，其中社會連繫只有3.78分，低於全港平均分。黃促政府正視青年人的家庭幸福狀況，了解其需要，調整或訂立相關政策，亦應加強支援弱勢社群，包括單親、失業等。

家福會總幹事葉潤雲建議政府根據研究結果，制訂全面的家庭政策，積極地與青年群組尋找共同關注及目標，加強溝通。

另外家福會反映，今年2至4月的疫情期間，共處理4000多宗個案，當中48.1%表示受到疫情影響，出現包括財政、失業或就業不足、家庭成員情緒問題及家庭關係問題等。