DSE歷史科日本侵華試題要取消　楊潤雄指事件嚴重傷害社會

應屆中學文憑試歷史科卷一必答題，要求考生就「1900至45年間，日本為中國帶來的利多於弊」作答，命題及資料涉偏頗，引起各方爭議。教育局局長楊潤雄今(15日)召開記者會，形容事件「嚴重」，他深表遺憾，已要求考評局取消這項被列為二C必答題的試題，會維持是次歷史科考試的公正公平性。

捲起試題風波的是第二題，共有A、B及C題，分別要求考生就妨礙中國現代化、推翻晚清政府及日本侵華時期的利多於弊作答，三題分數分為3分、4分及8分，今次需要取消的題目為C題，料評分時會增加其他題目的得分。

楊潤雄在記者會上表示，完成調查後，會交由考評局決定會否向有關人士作出處分，他指這並非向考評局施壓。教育局首席助理秘書長(課程發展)陳碧華則稱，設計試題是高度機密工作，當中涉及甚麼人需由考評局交代。

楊解釋，今次有問題試題的兩份資料偏袒一方，如指日本20世紀初當時作為援助角色，考生用有限資料回答，極有可能偏袒利大於弊的一方，引起理解不符合史實。他表示，眾所周知日本在1930年代發動多次侵華，戰爭造成很多同胞喪生。楊指，日本當年對華「只有弊，沒有利」，題目傷害人民感情。公開試有偏頗設計，對社會傷害很大。他重申，課程應公正持平，批評考評局一方未夠嚴謹。

對於為何取消有關試題，楊認為因題目不能符合公平及可信度，指題目「出得唔好」，問題寫法揭開國家過去受到的傷害，令很多市民反感，加上該試題的設計未能配合課程，所以認為要檢討試題，並了解考評局出題時是否有跟足出題機制。惟楊不擔心是次情況會影響文憑試的國際認受性，反而因現時嚴謹的跟進，更代表考試專業性。

楊指自己作為教育局局長，考評局的出題是教育的一部分，儘管考評局是獨立團體，但他仍要為其問責回應。他指，每年考評局會檢討，但是次題目令人懷疑考評局公正性，所以教育局主動進行調查。