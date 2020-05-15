60%中學生對復課感壓力　團體促校方特事特辦取消考試

全港中小學將於本月下旬起分階段復課，有團體早前訪問近4800名中一至中五學生。調查發現，近70%受訪學生擔心復課會增加染疫風險；逾60%感到學習壓力。團體建議學校可「特事特辦」，考慮取消本學年的測驗及考試，教育局亦可調節未來兩屆文憑試(DSE)課程及考核範圍，讓師生有更多空間適應。

香港基督教服務處上月初至本月初，透過26間中學以網上問卷訪問4800名中一至中五學生，發現近半受訪者表示停課後的學習壓力增加，其中中四及中五生的學習壓力加劇情況較為嚴重；近35%指情緒狀態變差，當中超過70%擔心追不上學業成績。

中五學生勞同學指出，停課後轉以網上學習，與以往的學習模式及時間均有所不同，或會影響學習進度，需要時間適應。她又指，來年將應考DSE，擔心不努力難以追上進度，加上受禁聚令影響，與好友外出紓解壓力的途徑大減。

另一中五學生周同學表示，受疫情影響，校方取消DSE模擬考試，無法藉此評估自身實力，對復課感不安及憂慮。她又指，至今尚未得知來年DSE各科的應考時間，較難規劃溫習時間，冀當局盡快公布有關時間表。

該團體學校社會工作服務主任韓順心指出，全港學校停課至今逾3個月，不少中學生的情緒及學習壓力增加，建議學校復課後可考慮「特事特辦」，例如取消測考或用其他方式評核學習表現，而學校社工、班主任及輔導老師等不同專業人士亦應合作，提早接觸有特殊需要(SEN)的學生，以助其應對復課後的挑戰。