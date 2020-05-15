遊戲機中心作賭場　管理人認違停業令判緩刑

港府自今年3月28日起向部分處所，包括遊戲機中心等施行停業令，至上周五（8日）才放寬部分限制。一名無業漢於上月在停業令實行期間，開放位於油麻地一樓上單位的遊戲機中心並闢作賭場之用，他今（15日）在九龍城法院承認管理賭場及違反禁令，法庭形容罪行嚴重，加重醫護負擔，令疫情更難受控，判他監禁14日，緩刑15個月，另罰款5000港元。

23歲被告蕭志風，報稱無業。他被控於2020年4月22日，在油麻地上海街一單位管理賭場，以作為遊戲機中心管理人，沒有遵從《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》而關閉該遊戲機中心。

案情指，當日下午2時許，警員到上址突擊搜查，當時蕭開門，警員在單位檢獲釣魚機、收銀卡等，以及3000港元現金。蕭警誡下指「好想賺錢」，又稱該日是他第一日工作，日薪800港元。蕭今求情指，他的手部受傷，因經濟困難才犯案。

同案另涉2男一女，包括36歲女子菲律賓籍Cordero Jenelie Gascon、39歲林劍聰和65歲持行街紙葡萄牙籍Santos Edward Francis。他們同為無業，均被控同日在上址賭博，並於今日認罪，上述2名男子罰款500港元，女被告罰款300港元。