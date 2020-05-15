疫情下劏房戶精神壓力大增 　逾半有機會患上抑鬱或躁鬱症

新冠肺炎病毒肆虐近4個月，劏房戶精神壓力問題備受關注。有機構公布有關劏房戶在疫情下的精神健康調查，結果發現82%受訪者最主要的壓力來源為擔心家人或自己受感染，其次有81%擔心經濟收入出現變化。另有逾45%表示曾因壓力過大而出現失眠及向家人發洩等情況，甚至有8%曾經萌生自殺念頭。機構建議政府成立失業救援金，減輕基層經濟壓力。

循道衛理亞斯理社會服務處「友里幫」社區支援計劃服務中心，於今年3月9至15日期間，以網上問卷方式收集142位荃灣劏房戶意見，並以訪談形式訪問30名精神受困擾受訪者作跟進。調查顯示，49%受訪者指居家抗疫的時間增加，導致精神健康變差；70%受訪者表示精神健康變差原因是長期在家，缺少社交生活。逾40%受訪者反映正面對及擔心劏房衞生問題，包括排水系統缺乏U型隔氣管、家中喉管等持續出現臭味及鼠患嚴重等。而疫情下失業及就業不足情況嚴重，40%受訪者則表示自己或配偶已失去工作。

另外，調查亦研究受訪者的心理困擾指數，52%人在心理困擾量表上的總分逾30分，屬於非常高的分數。機構指30至50分屬極高風險，有53%機會患上抑鬱症和躁鬱症。

明愛專上學院社會科學院高級講師賴建國指出，劏房戶的精神壓力較一般租戶為高，亦較易引致精神健康問題，在疫情下情況會更為嚴重。建議政府須正視他們的需要及提供足夠的支援。